Morto il diciassettenne caduto dalla finestra della sua camera al Civiform

CIVIDALE. È morto il 17enne, originario del Kosovo, Dren Bajrami, precipitato dalla finestra della sua stanza, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 settembre, al primo piano del Civiform di Cividale, struttura che ospita minori non accompagnati.

Dopo l’incidente il giovane era stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, nel reparto di terapia intensiva: era ricoverato in condizioni gravissime.

Il diciassettenne, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 21 novembre si trovava nella sua stanza quando, per cause ancora tutte da chiarire, era caduto da una finestra, da un’altezza di circa cinque metri. L’incidente si era verificato tra la mezzanotte e l’una di notte.

Sul posto, inviati dalla centrale Sores di Palmanova, erano accorsi in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 assieme ai carabinieri della Compagnia di Cividale, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ragazzo caduto al Civiform, la Procura indaga per lesioni colpose Christian Seu 21 Settembre 2022 CividaleChristian Seu

I primi a chiamare i soccorsi sono stati gli educatori della struttura cividalese, che hanno prestato soccorso al giovane, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

La notizia del decesso del giovane è stata accolta con cordoglio dal Civiform. «Civiform - recita una nota diramata dall'istituto - esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del giovane, vittima di un tragico incidente nella notte di domenica scorsa. Il minore non accompagnato era giunto a Cividale nel mese di febbraio, alla ricerca di un futuro migliore per sé e per la propria famiglia, rimasta nel Paese d'origine. Era stato accolto dalla struttura convittuale e si era inserito positivamente nella comunità, intessendo relazioni serene sia con gli altri giovani ospiti che con il personale che lo aveva preso in carico. Da subito gli era stata data la possibilità di frequentare i percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana e di cittadinanza attiva previsti dal suo progetto educativo, finalizzato a favorire una buona integrazione in Italia». Profonda vicinanza alla famiglia viene espressa da Gianpaolo Zamparo, presidente del Consiglio di amministrazione della comunità di accoglienza: «Siamo costernati - dichiara - per il lutto che ci ha colpito e desideriamo esprimere profonda vicinanza ai parenti del giovane. Nulla può attenuare lo strazio e il senso di tristezza nel vedere interrotto, così bruscamente, un percorso di crescita e un sogno di rivincita da poco iniziato, ma che abbiamo fortemente sostenuto con il nostro lavoro quotidiano», conclude, parlando a nome dell'intero Cda, della direzione generale e di tutti gli educatori ed assistenti del Centro di accoglienza.

Come confermato dal procuratore capo Massimo Lia, è stato aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di lesioni colpose, contro ignoti. La Procura ha già disposto tutti gli accertamenti del caso per verificare l’esatta dinamica di quello che appare configurarsi come un incidente.