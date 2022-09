Morto il giovane alpinista che voleva scalare il Deye Peters: il corpo ritrovato in fondo a un crepaccio

MALBORGHETTO VALBRUNA. È stato trovato senza vita, in fondo a un crepaccio, nella tarda mattina di giovedì 22 settembre, il 25enne padovano disperso da mercoledì 21 settembre.

L'elicottero della Protezione civile aveva effettuato alcuni voli di ricognizione con a bordo i tecnici del Soccorso alpino e della Guardia di finanza ma è stato solo grazie al fiuto del cane Asia che è stato possibile individuare il corpo in fondo a una buca apertasi nel manto nevoso. A quel punto i soccorritori si sono calati per una decina di metri e lo hanno recuperato, riportandolo in superficie.

L'auto del giovane, che aveva manifestato l'intento di scalare il Deye Peters alla Torre delle Madri dei Camosci, era rimasta parcheggiata a valle del sentiero d'accesso al rifugio Pellarini. Era stato lo stesso gestore a cercare di far desistere il 25enne dall’intraprendere l’escursione, ma l’alpinista gli aveva assicurato che lo avrebbe aggiornato durante la giornata. Poi, però, di lui si erano perse le tracce.

A rinforzo sono state impegnate due unità cinofile del Soccorso alpino e della Guardia di finanza.

Le ricerche si erano concentrate sul Nevaio sottostante la parete e lo spigolo della via di scalata, dove il gestore del rifugio aveva notato delle difformità sulla superficie e dove nella serata di mercoledì i soccorritori al buio avevano già effettuato dei controlli. Sono stati attivati anche gli speleologi del Soccorso speleologico del Fvg.

Sul posto, al campo base, anche i vigili del fuoco di Tarvisio.