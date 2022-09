Torna lo sciopero per il clima: studenti in piazza per il Friday For Future

Tornano in piazza gli studenti per il Friday For Future. Lo sciopero globale per il clima, in programma per venerdì 23 settembre, a partire dalle otto, coinvolgerà non solo gli studenti di Udine ma anche quelli degli altri capoluoghi.

Il corteo a Udine

A Udine il corteo, organizzato da Friday For Future Carnia, Udine e XR Udine, partirà da piazzale Cavedalis (dove il raduno è previsto dalle otto) e arriverà alle 10 in piazza Venerio. Qui dove la manifestazione proseguirà fino alle 13 con i vari interventi.

Questo il percorso: via Galilei, via Quarto, via Mentana, via Castellana, via Mazzini, via Palladio, piazzetta San Cristoforo, via Bartolini, piazzetta Marconi, via Mercatovecchio, via Rialto, via Lionello, via Cavour, via Savorgnana per concludersi in piazza Venerio.