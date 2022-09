Un gatto rimane incastrato dentro un cassonetto per la raccolta di abiti usati, lo salvano i vigili del fuoco

SAN VITO AL TAGLIAMENTO. Lo hanno trovato incastrato all’interno di un cassonetto per la raccolta di abiti usati ed è stato salvato i vigili del fuoco.

I pompieri di San Vito al Tagliamento sono intervenuti poco dopo le 19 di mercoledì 21 settembre per recuperare un gatto finito all'interno del cassonetto della Caritas in via Roma a San Vito al Tagliamento.

I vigili del fuoco, dopo aver individuato il micio con la telecamera da ispezione, hanno rimosso alcune lamiere con la smerigliatrice per raggiungerlo.

Visibilmente spaventato, una volta liberato dalle lamiere, il felino è fuggito, riparandosi all'interno di un piccolo giardino del prospiciente convento di clausura. Raggiunto ancora una volta dai pompieri, il gatto è stato recuperato con un guadino e affidato alle cure dell'addetta comunale al recupero animali domestici.

Presente alle varie fasi dell’intervento anche la polizia municipale.