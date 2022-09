Furgone si scontra con un’auto dopo un sorpasso: due feriti, grave una donna

Incidente stradale venerdì 23 settembre, intorno alle 11.30 a Tamai di Brugnera in via Casut. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Spilimbergo, si sono scontrati un furgone e un'auto. Feriti la conducente, americana, della macchina (che viaggiava con un figlio minore, rimasto illeso) e il guidatore del furgone.

La prima, più grave, è stata elitrasportata all'ospedale di Udine, il secondo ricoverato in ambulanza a Pordenone. Stando alle prime testimonianze, l'incidente si sarebbe verificato durante il sorpasso di un camion effettuato da parte del conducente del furgone.

Sul posto, insieme alla polizia stradale e al personale del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno contribuito ai soccorsi e poi a mettere in sicurezza la strada. Notevoli i disagi al traffico