Marito uccide la moglie a coltellate nella loro casa di Spinea

Dramma a Spinea dove nella mattinata di venerdì 23 settembre, alle prime luci dell’alba, un uomo ha ucciso la moglie a coltellate.

La tragedia ha coinvolto una famiglia di origini romene e si è consumata in un’abitazione in via Mantegna, al civico numero 4.

Sul posto sono subito giunti i carabinieri per i primi rilievi del caso all’interno della casa. Il responsabile del delitto sarebbe già

stato fermato dalle forze dell’ordine.