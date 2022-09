Ottantenne smarrisce il sentiero scendendo dal Cornier, soccorso nella notte

AVIANO. Squadre del Soccorso alpino di Pordenone e dei vigili del fuoco provinciali sono intervenute nella serata di giovedì 22 settembre a Piancavallo, per prestare soccorso a un escursionista che si era smarrito: l’intervento è scattato poco prima delle 20 e si è concluso verso l’una di notte.

L’escursionista, un 80enne di Pordenone, aveva raggiunto il Col Cornier. Nella discesa, probabilmente anche per il sopraggiungere del buio, aveva perso l’orientamento in corrispondenza di un bivio tra sentieri.

Spaventatosi aveva allertato il soccorso regionale. Per individuarne la posizione c’è voluto più tempo del previsto in quanto il telefonino dell’anziano si era scaricato. I tecnici, suddivisi in squadre, hanno percorso vari sentieri sino a individuarlo.

Esausto e infreddolito, seguito passo passo dal medico del Soccorso alpino, l’anziano è stato scortato sino a valle.