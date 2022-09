Camionista arrestato all’autogrill: era ricercato per un furto

GONARS. Camionista fermato in autostrada viene arrestato: era un latitante. Una pattuglia della Polizia stradale nel corso di una attività di controllo nell’area di servizio Gonars Nord lungo l’A4, ha fermato un autoarticolato immatricolato in Romania.

Il conducente, autista professionale di 38 anni, a seguito degli accertamenti nella banche dati di Polizia risultava ricercato per dover scontare una pena residua di 2 mesi, come da ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Gorizia.

I fatti contestati risalivano al 2008, quando il conducente era stato controllato al casello del Lisert, in A4, mentre stava trasportando a bordo di un mezzo pesante, un ciclomotore rubato in precedenza a Verona. L’uomo è stato condotto al carcere di Udine per scontare il residuo di pena.