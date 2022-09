Maltempo in Friuli: in arrivo piogge abbondanti e freddo

UDINE. Nelle ultime ore il Friuli Venezia Giulia è interessato da correnti umide provenienti dal Mediterraneo che stanno portando piogge abbondanti e vento di Scirocco.

Un fenomeno annunciato, tanto che la Protezione civile regionale ha diramato, sabato 24 settembre, un’allerta meteo di colore giallo, la numero 17 di quest’anno. Le criticità maggiori sono attese per la giornata di domenica 25 settembre, quando nell’area dell’Udinese, del Friuli Collinare, del Gemonese, del Medio Friuli e della Bassa friulana si verificheranno precipitazioni localmente molto intense, temporali e, sulla costa, mareggiate.

Come rilevato dalla Protezione civile, tali fenomeni potranno comportare «situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, nonché fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità, vento sostenuto e mareggiate».

Per questo i vari gruppi comunali sono stati pre-allertati e sono pronti a intervenire in caso di necessità. Purtroppo, nel recente passato, quando viene diramata un’allerta meteo, è probabile si verifichino dei problemi legati agli allagamenti o alla caduta di alberi, con danni e disagi sul territorio.

«Non è possibile prevedere dove le precipitazioni saranno più intense poiché il fronte non è ancora ben definito – rende noto Livio Stefanutto dell’Osmer Fvg – sappiamo che interesserà l’area Adriatica, dalla costa alle Prealpi».

Una perturbazione “normale” per l’inizio d’autunno, che però preoccupa gli addetti ai lavori per l’arrivo dello scirocco: «Sappiamo che quando il vento proviene dal mare, le piogge possono essere particolarmente intense», aggiunge il revisore dell’Osmer.

L’arrivo del maltempo, però, a differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane, non comporterà un abbassamento delle temperature: in pianura le minime oscilleranno tra 13 e 16 gradi, le massime tra 17 e 21, sulla costa tra i 15 e i 18 gradi le minime, tra i 18 e i 22 gradi le massime. Di certo l’estate – intesa come temperature sopra i 22 gradi –, ormai, può dirsi archiviata, con l’autunno che la farà il suo “mestiere” nelle prossime settimane. Non mancheranno le giornate di sole, ma farà più fresco. Dopo un inizio di settembre sopra la media per quanto riguarda le temperature, da venerdì scorso il calo registrato è stato consistente, con le minime che sono scese di 8 gradi. «In questo momento a Udine – chiude Stefanutto – gli indicatori rilevano una temperatura sotto la media di circa due o tre gradi».