Affluenza, in regione alle 12 ha votato il 21,68%. Code ai seggi e agli uffici elettorali per il duplicato dei documenti

Alle 12 in Friuli Venezia Giulia ha votato per il rinnovo del Parlamento il 21,68% degli aventi diritto. Nel 2018 alla stessa ora aveva votato il 22,57%. Secondo i dati del Viminale, l'affluenza maggiore è stata registrata nei seggi allestiti nei comuni in provincia di Pordenone, dove ha votato il 23,25% degli aventi diritto.

Seguono Udine (22,31%), Gorizia (22,02%), Trieste (17,98%). Nel dettaglio, nel comune di Trieste l'affluenza è stata del 17,66% in calo rispetto al 2018 (21,99%).

Le code all’ufficio elettorale. Decine di persone in fila per ritirare la tessera elettorale o per sostituirla se quest'ultima se non ci sono più spazi disponibili per il timbro di avvenuta votazione. In media i cittadini hanno atteso nella mattinata di domenica 25 settembre 30 minuti all'esterno all'ufficio elettorale del Comune di Udine al primo piano di via Beato Odorico da Pordenone.

Non sono mancati i malumori tra le persone in attesa di entrare. Più di qualcuno si è lamentato anche perchè, come ha riferito, a causa del malfunzionamento di una delle due stampanti, le operazioni per il rilascio della tessera sono state rallentate.

Le code ai seggi. Anche ai seggi si registrano code in un po’ in tutte le sezioni della regione, anche perchè c’è stata una concentrazione di votanti dalle 11 a mezzogiorno. Il ritardo è anche attribuito al tagliando antifrode presente nelle schede elettorali che rallente le operazioni di voto.

I numeri in Fvg. Comunque in Friuli Venezia Giulia le operazioni di voto per le elezioni politiche, sotto una forte pioggia che non dà tregua dalla notte, all’apertura dei seggi, si stanno svolgendo regolarmente.

Sono 936.273 gli aventi diritto al voto in Friuli Venezia Giulia che n ella giornata di domenica 25 settembre sono chiamati alle urne per le elezioni di Camera e Senato per scegliere 8 deputati e 4 senatori. Si tratta di 452.720 uomini e 483.553 donne.

Per la prima volta anche i 18enni potranno esprimere la loro preferenza per il Senato. Tutti costituiti i seggi nei 215 comuni della regione.

Le sezioni in totale sono 1.364. Nel dettaglio gli elettori residenti in provincia di Gorizia sono 105.872 (51.202 uomini e 54.670 donne); in provincia di Udine risiedono invece 414.568 elettori (201.194 uomini, 213.374 donne); a Trieste 180.052 (85.066 uomini, 94.986 donne) e a Pordenone 235.781 (115.258 uomini, 120.523 donne).