La connessione non è sicura: impossibile accedere al sito del Comune di Udine

UDINE. Bloccato il sito del Comune di Udine. Già dalla mattinata di domenica 25 settembre, nella home page del municipio appariva la scritta “La connessione non è privata”.

Questo messaggio di errore appare quando il browser ritiene la connessione Internet non sicura: significa che se non si usa un antivirus o la crittografia, il dispositivo da cui ci si connette potrebbe essere in balia dei cybercriminali. Se il browser trova qualcosa che non va nel certificato, blocca l’accesso al sito ed è a questo punto che viene mostrato il messaggio “La connessione non è privata”.

Un contrattempo segnalato da diversi cittadini, molti dei quali nella pagina digitale del Comune di Udine avevano tentato di entrarci alla ricerca di informazioni dell’ultimo minuto sulle operazioni di voto.