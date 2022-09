Partita la colonna della Protezione civile regionale per le Marche

È partita dalla sede di Palmanova poco dopo le 13 la colonna mobile della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che in serata raggiungerà Ostra (Ancona) per dare sostegno alle popolazioni colpite dall'alluvione.

La colonna è composta da 60 persone: 52 volontari di protezione civile provenienti da 27 comuni del Fvg, 5 funzionari e 3 operatori della Croce Rossa. Ventinove i mezzi, cui si aggiungono 5 rimorchi e 3 macchine operatrici.

Si sono uniti anche un'ambulanza della Croce Rossa e un mezzo del Corpo Pompieri volontari di Trieste. Tra i volontari anche alcuni ragazzi di 18 anni e altri alla loro prima esperienza. Prima della partenza - spiega la Regione - tutti i componenti si sono sottoposti a tampone e sono risultati negativi al Covid 19.

Una volta sul posto, si occuperanno della rimozione di fango e detriti in particolare nella zona industriale di Ostra e, su richiesta e in base alle necessità, anche in altre aree colpite dall'alluvione.

Al momento, il rientro della colonna mobile è previsto per il prossimo venerdì. «Ancora una volta - osserva il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi - nel momento dell'emergenza e della necessità, la comunità del Fvg risponde, erede di una forte tradizione di mutuo aiuto a favore di chi è nel bisogno; persone mosse da valori che contraddistinguono questa terra e tramandati da padre in figlio: abnegazione, sacrificio, impegno e disponibilità gratuita nell'anonimato.

Uomini e donne che dedicano il loro tempo lontano da affetti, dalle loro case e dalla loro famiglie, per dare sollievo a chi si trova in una condizione di emergenza: lo stesso aiuto che il popolo friulano ricevette dalle altre regioni d'Italia nel 1976 a seguito del disastroso sisma».