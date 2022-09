Elezioni, il professor Luminoso ha votato a Pordenone: "Dal 1946 ho sempre votato"

Angelo Luminoso, classe 1922, a Pordenone è un’istituzione. È stato docente di lettere e preside del liceo classico Leopardi. A dicembre compirà 100 anni, ma la sua memoria rimane cristallina e domenica 25 settembre 2022, come sempre quando la Repubblica chiama, si è recato al seggio 6, in viale Trieste, per esprimere il suo voto. «È un dovere farlo. Io appartengo a una generazione che arrivava da vent’anni di regime fascista... Ricordo che nel 1946 partii da Palermo, dove studiavo alla facoltà di lettere, e tornai al mio paese, Licata (in provincia di Agrigento), facendo un lungo viaggio in treno, per votare». All’epoca «ero incerto, ma alla fine votai per la Repubblica, anche se in Sicilia vinse la monarchia» (Video di Martina Milia). Qui la storia

03:57