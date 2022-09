Cede un muro di contenimento e finisce in strada: intervengono i vigili del fuoco

FORGARIA. I vigili del fuoco di San Daniele sono intervenuti verso le 20 di lunedì 26 settembre a Forgaria, in via Oltrepozzo, all'altezza del civico 3, per un muro di contenimento caduto sulla sede stradale, probabilmente a causa della pioggia.

La strada è stata interdetta soltanto durante le operazioni di rimozione del materiale caduto a terra.