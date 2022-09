I volontari friulani della Protezione civile al lavoro nelle Marche

Primo giorno di impegno, quello di lunedì 26 settembre, per i volontari della Protezione civile del Fvg che, partiti da Palmanova, hanno raggiunto Ostra, nelle Marche, nella tarda serata di domenica (alle 21.15), per prestare aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione.

Dopo aver trascorso la notte nella palestra comunale, i volontari si sono messi all’opera raggiungendo una zona residenziale di Ostra ricoperta da uno spesso strato di fango.

Missione nelle Marche: i volontari friulani impegnati nella rimozione del fango

I volontari friulani stanno operando per pulire le strade poiché la viabilità risulta al momento di transito molto pericoloso (non a caso possono percorrerla solo i residenti).

I volontari stanno riversando per questo sull’asfalto diverse migliaia di litri d’acqua per mettere in sicurezza non solo le strade ma anche i marciapiedi e gli accessi alle case.

Il lavoro è continuato fino a sera. C’è stato anche un incontro nella sede del municipio di Ostra con il sindaco, i funzionari del dipartimento nazionale di Protezione civile e con i vertici della Pcr delle Marche, per fare il punto sulle prossime attività.