Serena Pellegrino (Alleanza Verdi-Sinistra): "Pronti per le prossime sfide elettorali in regione"

Per tanti il loro destino era già scritto. E il loro posto, ancora prima degli scrutini, era stabilito: fuori dal Parlamento. E invece Alleanza Verdi-Sinistra ha agguantato e superato la soglia di sbarramento: dato che si riflette anche in Fvg con il 3.72% alla Camera e il 3.53 % al Senato. La capolista alla Camera Serena Pellegrino si dice soddisfatta. «Siamo stati caparbi e abbiamo fatto una campagna elettorale sul territorio ottenendo un buon risultato anche nella nostra regione – ha dichiarato –, per certi versi inaspettato nei capoluoghi di provincia. Abbiamo una piccola pattuglia di parlamentari pronti a fare opposizione». Sa, Pellegrino, che la campagna elettorale è appena cominciata in Fvg. Si guarda già alle prossime sfide elettorali, le amministrative di Udine e le Regionali. «Per le prossime elezioni a Udine – ha spiegato –, abbiamo già avviato un ragionamento collettivo. Al momento non è ancora uscito alcun nome, ma a noi interessa che la coalizione di centrosinistra sia forte e coesa. Sul fronte delle Regionali abbiamo già messo la nostra disponibilità per una coalizione di centrosinistra».

05:44