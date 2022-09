Shaurli (Pd): "Non è il risultato che ci aspettavamo, ma siamo il secondo partito italiano"

“La vittoria della Destra di Giorgia Meloni è nettissima e quindi dobbiamo riconoscere la sconfitta, non è il risultato che ci aspettavamo”. Ad affermarlo è stato al Messaggero Veneto il segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli. “Abbiamo comunque la responsabilità di essere la principale forza di opposizione e il secondo partito italiano – ha dichiarato -. Dopo quello che è accaduto con la caduta del governo Draghi abbiamo dimostrato coerenza, e anche coraggio, nella scelta delle alleanze. Questo non ha pagato, ma mantenere l’alleanza con il M5s non era per noi possibile”. Il Pd affronterà le elezioni regionali “partendo con i dati ottenuti nelle città come Udine e Trieste che sono molto positivi, a dimostrazione di come ci sia qui un forte radicamento che manca nelle periferie, e dal fatto che di fronte abbiamo un centrodestra guidato da Fratelli d’Italia. Noi dobbiamo costruire una alternativa seria” (intervista a cura di Mattia Pertoldi).

04:29