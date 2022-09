Milan, la prima volta non si scorda mai: il bujese vince la tappa al Giro di Croazia

CROAZIA. Osjek-Ludberg, prima tappa del Giro di Croazia. Ventisette settembre 2022, una data che non scorderà mai Jonathan Milan, che ha vinto con la media oraria di 43.500 dopo 235 km corsi sotto la pioggia la prima tappa del Giro di Croazia, breve gara a tappe che si concluderà domenica e che vede ai nastri di partenza anche il vincitore del Tour de France Vingegard ed altri big come Geraint Thomas, arrivato a oltre un minuto dai big.

E’ la prima vittoria della carriera su strada da professionista per il corridore della Bahrain Victorious che sabato compirà 22 anni.

Il compagno di squadra Matej Mohoric aveva cercato di anticipare il gruppo sotto la pioggia, il fuoriclasse di Buja, campione olimpico e mondiale nell’inseguimento a squadre e vicecampione del mondo, che aveva sofferto ma retto bene sulle asperità di giornata, l’ha protetto a dovere. Poi, con una progressione incredibile trasformatasi in volata, annusando che per il fuggitivo non ci sarebbe stato scampo, ha rotto gli indugi battendo nettamente Sacha Modolo (Bardiani) e Mirco Maestri (Eolo Kometa).

Incredulità mista a commozione per Jonathan, che poco dopo il traguardo ha trovato al di là delle transenne a fare festa con lui il papà Flavio, già ottimo dilettante negli anni Novanta.

Jonathan è anche ovviamente il leader della corsa, con 4 secondi di vantaggio su Modolo. E oggi a Zadar arrivo in volata con Jonathan – sabato compirà 22 anni – atteso protagonista.