Dipendenti in nero e mancato rispetto della sicurezza sul lavoro: multati due centri massaggi, un’azienda agricola e un negozio

UDINE. Dai 25 mia euro comminati a un’azienda agricola durante la raccolta delle mele ai 19 mila euro di sanzione a un centro massaggi.

Sono quattro le attività commerciali con sede in provincia di Udine finite nel mirino del Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Udine (con la collaborazione dei militari delle Compagnie di Udine, Palmanova e Latisana) che nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha svolto controlli nel settore dell’agricoltura, del commercio e dei servizi alla persona. L’attività ispettiva è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

Lavoro nero in un cantiere edile e in una pizzeria da asporto: quattro dipendenti non in regola, chiesta la sospensione delle due attività 26 Luglio 2022 Pordenone

L’esito dei controlli svolti sull’intero territorio provinciale ha consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, omessa manutenzione dei presidi antincendio, omessa dotazione di presidi di pronto soccorso nonché la presenza di manodopera in nero.

Nel dettaglio, sono state controllate due ditte operanti nel settore dei servizi alla persona, un’azienda agricola e una ditta operante nel settore del commercio, individuate a seguito di attività info-operativa sequenziale all’analisi di dati provenienti dall’Arma territoriale, dai Nuclei dell’Ispettorato del Lavoro dei carabinieri e dall’esame di banche dati.

Complessivamente sono stati 17 i lavoratori controllati mentre sono state sospese le attività di un centro massaggi e di un’azienda agricola per gravi violazioni sulla sicurezza e di un esercizio commerciale per la presenza di lavoratori in nero. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per circa 60 mila euro.

In particolare sono state elevate sanzioni per complessivi 25.100 euro per un’azienda agricola di Chiopris-Viscone presso la quale, durante le operazioni di raccolta delle mele, sono state riscontrate violazioni riguardanti l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria per i dipendenti.

Scoperti lavoratori in nero: i carabinieri chiudono un centro massaggi e una stazione di servizio 20 Luglio 2022 Udine

Sanzioni per 6.100 euro sono invece scattate in un esercizio commerciale situato a Cassacco, all’interno del quale è stata riscontrata la presenza di una lavoratrice, in qualità di addetto alla vendita, in nero. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Multa analoga, sempre a Cassacco, per un centro massaggi al cui interno è stata individuata una lavoratrice, in qualità di massaggiatrice, in nero. Anche in questo caso è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

È di 19.500 euro, invece, l’importo complessivo delle sanzioni comminate a un centro massaggi situato a Latisana, all’interno del quale sono state riscontrate violazioni riguardanti i presidi antincendio e i presidi di primo soccorso nonché l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. Disposta anche in questo caso la sospensione dell’attività imprenditoriale.