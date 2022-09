Omicidio di Abano: commerciante di 30 anni morto dopo l’accoltellamento in un parcheggio

ABANO. Un solo fendente, dritto al cuore. Così è morto Mattia Caruso, 30 anni (ne avrebbe compiuti 31 l’11 ottobre), siciliano d’origine ma nato e cresciuto ad Albignasego. A ucciderlo la ferocia di un aggressore a cui i carabinieri, in queste ore, stanno dando la caccia.

La vittima era molto conosciuta anche a Sacile, dove era una presenza fitta durante l’allestimento delle casette di Natale: da anni, infatti, nel periodo natalizia gestiva assieme al padre una bancarella di prodotti dolciari.

L’accoltellamento

Erano circa le 22.30 di domenica 25 settembre quando Mattia Caruso e la fidanzata, V.B., padovana di 31 anni, dopo una serata trascorsa nel locale Laghi di Sant’Antonio, fra Torreglia e Montegrotto, si dirigono verso il parcheggio dove avevano lasciato l’auto.

All’uscita, però, una persona – a detta di alcuni testimoni un ragazzo di colore con un cappuccio in testa – si avvicina a Mattia. I due parlano tra loro, secondo gli inquirenti molto probabilmente si conoscono. Non è chiaro se inizino già a discutere.

Mattia dice alla fidanzata di aspettarlo in auto, che sarebbe arrivato subito. Lei va e lui si allontana assieme all’altro. È a questo punto che dev’essere scoppiata la lite. Il 30enne, dopo una breve discussione, viene colpito con una coltellata: una sola, dritta al cuore.

Ferito, il trentenne si allontana dal suo aggressore, forse per scappare, forse perché a quel punto il diverbio è terminato. Raggiunge la fidanzata che lo sta aspettando in automobile. Sale al posto del guidatore. Secondo quanto raccontato dalla stessa fidanzata ai carabinieri, Mattia non le avrebbe detto di essere ferito e lei non si sarebbe accorta di nulla. Il giovane ingrana la marcia, percorre un paio di stradine della zona industriale di Montegrotto finché sbuca in via dei Colli Euganei, nel Comune di Abano Terme.

Pochi chilometri dopo aver lasciato il parcheggio, tuttavia, non ce la fa più. Sente che le forze gradualmente se ne stanno andando. Dopo aver perso moltissimo sangue, ormai allo stremo, è costretto a fermarsi, ad accostare lungo la strada. La sua ragazza a quel punto, sempre secondo il suo racconto, capisce che il fidanzato è ferito e sta molto male. Mattia fa in tempo a scendere dalla macchina, poi si accascia a terra. La ragazza spaventata chiama il 118 e chiede aiuto.

I soccorsi

Ai carabinieri arriva la segnalazione della presenza di un uomo morente a terra da alcuni passanti che assistono attoniti alla scena. In via dei Colli Euganei, all’altezza del supermercato Alì, arrivano un’ambulanza della Casa di Cura di Abano Terme e una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Abano Terme.

Il parcheggio dove è stato accoltellato il trentenne

Mattia Caruso viene trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Azienda Ospedale Università di Padova, ma le sue condizioni sono già gravissime. Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari per cercare di tenerlo in vita, poco dopo l’arrivo in ospedale, a mezzanotte, il suo cuore smette definitivamente di battere.

Le indagini

Per i carabinieri è subito chiaro che si è trattato di un omicidio. Informata la Procura, le indagini sono state immediatamente prese in mano dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Padova con l’ausilio dei militari della Compagnia di Abano Terme. A coordinarle il pubblico ministero Roberto Piccione, che già nella notte tra domenica e lunedì è andato nel luogo dell’accoltellamento e nel tratto di via dei Colli Euganei dove è poi stato soccorso il 30enne.

La fidanzata, V.B., è stata trattenuta per tutta la giornata nella caserma dei carabinieri di via Rismondo. È stata sentita a lungo: ha ricostruito i fatti, sottolineando però che non avrebbe visto l’accoltellamento in quanto si trovava in automobile.

Proprio la fidanzata, dopo le prime confuse dichiarazioni, ha tuttavia tolto ogni dubbio: si conoscevano Mattia Caruso e il suo presunto assassino. Quel giovane di colore, cappuccio della felpa infilato in testa, con il quale il commerciante ambulante si sarebbe appartato per pochi minuti prima di morire per un fendente al petto.

I carabinieri stanno indagando a 360 gradi nella vita del 30enne per capire se possa aver avuto particolari dissapori con qualcuno. Si cercano di ricostruire ovviamente anche le ultime ore di vita di Mattia.

Le ipotesi si muovono ancora in diversi ambiti, da quello sentimentale (potrebbe aver avuto una discussione a causa della gelosia nutrita nei confronti della fidanzata), a quello del regolamento di conti, per soldi o droga.

Le testimonianze

Fondamentali in questa vicenda sono le testimonianze di quanti erano presenti domenica alla serata musicale organizzata nel locale Laghi di Sant’Antonio e dello stesso titolare. I carabinieri hanno già iniziato a sentire diverse persone.

Secondo i primi riscontri pare che la lite non sia nata all’interno del ristorante dove si stava tenendo la festa, tra l’altro molto partecipata, ma subito fuori, nel parcheggio.

Il proprietario del locale, anche lui sentito dagli uomini del Nucleo Investigativo, ha infatti raccontato di aver visto sì Mattia Caruso alla festa, ma che dentro al ristorante tutto sarebbe filato liscio, non ci sarebbero stati litigi, screzi o peggio ancora risse.