Tre auto finiscono fuori strada dopo l’impatto, disagi al traffico in tangenziale

TAVAGNACCO. Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto attorno alle 9.30 di mercoledì 28 settembre sulla tangenziale Est (direzione Povoletto), in comune di Tavagnacco.

Sul posto sono sopraggiunti le forze dell'ordine per i rilievi e gli operatori del 118 che hanno portato i feriti in ospedale. Dai primi accertamenti, tutte le persone rimaste coinvolte nell’impatto risultano ferite in modo non grave. In tangenziale sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Udine per mettere in sicurezza i mezzi: inevitabili i disagi alla circolazione.