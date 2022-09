Scontro tra due auto, ferita una giovane incinta al settimo mese

LIGNANO. Una giovane, incinta di sette mesi, è rimasta ferita in un incidente verificatosi nel pomeriggio di martedì 27 settembre, poco dopo le 15, che ha coinvolto due automobili in via Casa Bianca, a Lignano.

Le due vetture si sono scontrate frontalmente, per cause che restano al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per rilevare l’incidente.

Tre le persone rimaste coinvolte nell’impatto tra i due veicoli, tra cui il marito della donna, che è stata portata in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al personale sanitario inviato dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores), anche i vigili del fuoco.