Covid, la curva si inverte: crescono i casi in Fvg. Il bollettino: 1.222 contagi in 24 ore, 3 decessi

UDINE. In Friuli Venezia Giulia su 2.128 tamponi molecolari sono stati rilevati 254 nuovi contagi. Sono inoltre 3.250 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 968 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 136. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano.

Oggi si registrano i decessi di 3 persone, una a Trieste, 2 a Udine. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.431, con la seguente suddivisione territoriale: 1.365 a Trieste, 2.527 a Udine, 1.042 a Pordenone e 497 a Gorizia. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 491.662 persone.

Gimbe: casi in aumento in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 21 al 27 settembre, è stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, pari a 572 contro i 421 della settimana precedente, e si è evidenziato un un aumento dei nuovi casi del 39,9%. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (9,5% contro il 5,7%) e in terapia intensiva (2,9% contro 1,4%) occupati da pazienti Covid-19. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia in regione. Secondo il report, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari all'11% (media Italia 10%) a cui si aggiunge un altro 2,6% temporaneamente protetto, in quanto guarito dal Covid da meno di 180 giorni. La percentuale di bambini dai 5 agli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale è pari al 25% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 2,1% (media Italia 3,3%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 15,5% (media Italia 17%).