l'intervista

Caro prezzi, il prefetto di Udine Marchesiello: "Dobbiamo unire le forze per aiutare i cittadini"

Unire le forze contro il caro prezzi. È uno dei motivi per cui il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ha riunito un tavolo (è il primo in Italia) a cui hanno preso parte i rappresentanti dei consumatori, delle associazioni di categoria e di chi tratta il tema sociale in città. Un primo passo per monitorare la situazione e concordare, insieme alcune soluzioni per venire incontro alle difficoltà patite dai cittadini e dalle imprese (Videoproduzioni Petrussi, a cura di Alessandro Cesare)

03:12