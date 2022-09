Scontro tra automobili a Pordenone, tre persone gravemente ferite: le immagini

Un forte impatto, poi sono l'esplosione: una delle auto coinvolte nell'incidente in viale Treviso, a Pordenone, ha preso fuoco a seguito dell'impatto. L'altro veicolo, invece, è finito nel fosso. Coinvolta una terza vettura che, per evitare di scontrarsi, è finita a sua volta in una scarpata. Qui tutti i dettagli (Videoproduzioni Petrussi)

