Cade dalla bici durante un’iniziativa benefica sulla ciclovia Alpe Adria: donna trasportata in ospedale

CHIUSAFORTE. Una donna di 50 anni è stata soccorsa nel primo pomeriggio di venerdì 30 settembre dopo essere caduta dalla bicicletta sulla quale stava pedalando durante una manifestazione sportiva. È accaduto lungo la ciclovia Alpe Adria, a Chiusaforte.

Sul posto sono stati inviati dalla Centrale Sores di Palmanova un’ambulanza e l’elicottero.

La donna è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per un grave trauma riportato alla parte alta del corpo: da quanto poi accertato, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

A fornire i primissimi soccorsi sono stati gli operatori della Croce Rossa che, con una ambulanza, erano a seguito della manifestazione sportiva.

La donna stava partecipando all’iniziativa di sensibilizzazione sul diabete: un tour di tre giorni in bicicletta che si concluderà domenica 2 ottobre a Trieste attraversando tutta la regione. Il programma prevedeva per la giornata di venerdì 30 settembre la partenza da Tarvisio e l’attraversamento dei comuni di Tolmezzo e San Daniele.

Si tratta di un evento inclusivo, non competitivo, che sta impegnando sia ciclisti mediamente esperti sia persone con diverse capacità che potranno pedalare anche per brevi tratte con e-bike.