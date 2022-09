Tamponamento tra quattro auto, una donna ricoverata in ospedale

AQUILEIA. Trasportata in ospedale a seguito di una carambola che ha coinvolto quattro veicoli.

In comune di Aquileia, sulla strada regionale 352, nella giornata di venerdì 30 settembre si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro autoveicoli: a riportare le conseguenze più serie nell’incidente è stata una donna che, dopo le prime cure prestate sul posto dal personale del 118, è stata ricoverata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Stando ai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale medico, anche i vigili del fuoco di Cervignano e le forze dell’ordine che si sono occupate dei rilievi.