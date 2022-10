la situazione in Friuli

Dal primo ottobre niente più mascherine su treni e bus. A scuola risalgono i contagi, ecco dove torna la Dad facoltativa

Sempre più assenze in aula per l’aumento dei casi Covid in Friuli. In molti casi è complicato sostituire il docente ammalato, alcuni ragazzi si affidano solo ai tamponi fa da te

Giacomina Pellizzari