Va a fuoco la caldaia, incendio in una casa di Orsaria: fumo e danni

PREMARIACCO. Incendio in un’abitazione di via Cividale a Orsaria di Premariacco. Le fiamme, stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco che sono accorsi con più squadre da Udine e da Cividale, sono partite dal locale della caldaia nella serata di sabato 1 ottobre.

Nella taverna della casa si è sviluppato molto fumo che ha poi invaso anche i piani superiori. L’edificio, da quanto si è potuto apprendere, non ha subito danni strutturali, ma serviranno lavori sugli impianti.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri e il sindaco Michele De Sabata. «Da quanto ho capito – ha riferito il primo cittadino – in quel momento erano in casa padre e figlio. Quest’ultimo si trovava proprio in taverna e si è subito accorto di quanto stava accadendo. Hanno provato a spegnere il fuoco, ma la casa era già invasa dal fumo e così si è reso necessario l’intervento dei pompieri».