L'evento a Lusevera

Il magico matrimonio di Gian Luca e Althea a 100 metri di profondità nelle grotte di Villanova

A cento metri di profondità, sotto un tetto di stalattiti e avvolti dal suono dell'acqua, copiosissima per le abbondanti precipitazioni delle ultime ore, il friulano Gian Luca Gori - 31enne ingegnere meccanico - e l'australiana Althea Mallee hanno pronunciato, sabato 1 ottobre, il primo "sì" sotterraneo del Friuli Venezia Giulia, nell'incantato scenario delle grotte di Villanova. Una trentina di invitati hanno raggiunto, con un cammino di tre quarti d’ora, la sala Regina Margherita per assistere al rito civile celebrato dal vicesindaco di Lusevera e presidente del Gelgv, Mauro Pinosa: chi in vesti da cerimonia, chi in mise più consone all'ambientazione, con jeans e scarpe dl trekking.

