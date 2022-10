Nissan e il futuro dell'auto elettrica: "Entro il 2030 nuovi modelli sul mercato"

Moltiplicare i punti di ricarica non basta: per consentire al mercato dell’elettrico di acquisire quote significative (oggi in Italia non supera il 4 per cento) è necessario rivedere al ribasso i prezzi di vendita delle auto. Come? Producendo in proprio le batterie, ad esempio. È una delle strade che intende percorrere Nissan, che entro il 2030 punta a introdurre 23 nuovi modelli elettrificati, con un mix di elettrificazione di oltre il 50 per cento a livello globale per il marchio della casa madre e per Infiniti. Lo ha confermato ieri Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, arrivato a Reana del Rojale per consegnare il Global Award ad Autonord Fioretto, tra le tre migliori concessionarie del marchio in Italia. Video intervista di Christian Seu

07:54