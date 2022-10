Fuoco nel magazzino di un appartamento Ater, la proprietaria trasportata in ospedale

MAJANO. Fiamme nel pomeriggio di martedì 4 ottobre all’interno di uno degli appartamenti Ater in via della Croce, a Majano.

La padrona di casa, una donna di circa sessant’anni. A titolo precauzionale è stata accompagnata in ospedale per accertamenti: non è tuttavia rimasta ferita né intossicata.

L’incendio, secondo i primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, si è sviluppato in uno sgabuzzino dove, tra l’altro, sono posizionati i bidoni dei rifiuti. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare le possibili cause.

L’episodio non ha provocato danni all’edificio, ma l’alloggio è momentaneamente inagibile per via dei problemi creati dal denso fumo.