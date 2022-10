Dal giudice col trattore per chiedere il rinvio dell’udienza: “Devo vendemmiare”

Era imputato in un procedimento davanti al giudice di pace e avrebbe dovuto presentarsi nel tribunale di viale 23 marzo a Udine. Ma il viticoltore Francesco Bertossi, dell’azienda Colle Villano di Faedis, era impegnato nella vendemmia.

Così ha chiesto lo spostamento dell’udienza, che non gli è stato concesso per una questione di tempistiche. L’unica via d’uscita era quella di andare di persona dal giudice, Carla Milocco, e chiedere di persona lo spostamento. Detto fatto. Solo che a Udine in tribunale Bertossi è arrivato con il trattore e la macchina vendemmiatrice, attirando l’attenzione degli addetti e di mezza città.

Il rinvio (a novembre) è stato concesso e lui, ottenuto ciò che voleva, è salito nuovamente sul trattore ed è tornato a Faedis per completare la vendemmia. “Giovedì avrò finito”, ha detto Bertossi. E così potrà prendere parte all’udienza che lo riguarda.