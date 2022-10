I funerali di Cimolai, la preghiera davanti al Duomo di Vigonovo di Fontanafredda

Era gremito, mercoledì 5 ottobre, il Duomo di Vigonovo di Fontanafredda per l’ultimo saluto all’ingegner Armando Cimolai. In prima fila, la moglie Albina, i figli Luigi e Roberto e i nipoti. Poi i rappresentanti delle istitutuzioni, con in testa il sottosegretario Gava, l’assessore regionale Bini e una decina di sindaci dei comuni del Friuli occidentale. E, all'esterno della chiesa, tanti hanno seguito la messa grazie alle immagini proiettate su un maxi schermo.

01:53