L'addio a Cimolai, una folla davanti alla chiesa in attesa dei funerali

Il lungo addio ad Armando Cimolai ha trovato mercoledì 5 ottobre, nella chiesa parrocchiale della sua Vigonovo, a Fontanafredda, l’epilogo forse più naturale. L’uomo che ha immaginato e costruito ponti, viadotti, stadi, stazioni, shelter, gru, strutture in acciaio per edifici industriali e militari, banchine per l’approdo di navi approderà, infine, a destinazione. Nel luogo da cui era partito. A casa. E davanti al Duomo è stato allestito un maxi schermo per permettere a chi non è riuscito a trovare posto in chiesa di seguire le immagini della messa.

01:30