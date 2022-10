Guida alla Barcolana: viabilità, eventi e tutto quello che c’è da sapere sulla regata

Il golfo di Trieste è pronto a indossare ancora una volta il suo abito bianco preferito: quello formato dalle migliaia di vele che domenica 9 ottobre daranno vita alla 54.ma edizione della Barcolana. È la regata più affollata del mondo, quella che vede competere i grandi campioni fianco a fianco con i velisti della domenica. Ma che prima di essere un evento sportivo è soprattutto una grande festa che coinvolge, per giorni, l’intera città di Trieste, con eventi che mescolano enogastronomia, cultura, spettacolo, scienza, divertimento, sociale. In questa guida abbiamo raccolto tutte le informazioni utili per vivere a pieno questi giorni barcolani: dal percorso di regata alla storia della kermesse, dalla mappa dei divieti ai treni speciali per raggiungere il capoluogo giuliano. Ma anche alcune dritte sulle cose da non perdere in città, i favoriti per la vittoria, i manifesti storici. Ecco le nostre istruzioni per l’uso. Buon vento a tutti.

La storia della Barcolana

Trieste 1968: appena istituita la Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG), i fondatori decidono di organizzare una regata locale in grado di attirare i velisti del Golfo. Ma il calendario velico per il 1969 è già sold out, bisogna accontentarsi della seconda domenica di autunno. Perfetto, pensano alla SVBG, la chiameremo Coppa d’Autunno-Barcolana. E così fu. Da quella prima edizione con 51 barche ai numeri record del 2017: ecco l'appuntamento che racconta da 54 anni l'anima di Trieste.

La regata e il percorso 2022

Come da tradizione la linea di partenza sarà posizionata tra il Castello di Miramare e il Faro della Vittoria, ma quest’anno il comitato organizzatore ha deciso di spostarla 200 metri più al largo per questioni di sicurezza.

Alle 10.30 il colpo di cannone sparato dal terrapieno di Barcola segnalerà lo start ufficiale e la flotta si dirigerà verso il mare aperto. La prima boa è posizionata al limite delle acque slovene.

Il secondo lato è il più corto, in gergo si chiama “stocchetto”: le barche saranno chiamate a portarsi in direzione della costa e passare un cancello prima di scendere verso Miramare, dove sarà ubicato un secondo cancello. L’ultimo lato porterà gli scafi a sfilare lungo Barcola, passare una quarta boa davanti alla Società Velica di Barcola e Grignano e affrontare l’ultima cavalcata verso Piazza Unità, dove l’arrivo sarà all’altezza della Diga vecchia.

Il percorso nella sua interezza ha la forma di un trapezio allungato. In caso di poco vento la regata può essere accorciata a qualsiasi boa

Il Villaggio Barcolana

Sostenibilità ambientale, innovazione, promozione del territorio, ma anche cibo, musica e, soprattutto, divertimento. Il Villaggio Barcolana è entrato nel vivo mercoledì mattina, tra lo sguardo curioso dei turisti e la gioia di quei triestini che, forse, non aspettavano altro.

Più di duecento espositori, trenta container riciclati e oltre cento tecnostrutture: più che un villaggio, una vera e propria “cittadina Barcolana”, tra temporary store, infopoint e spazi dedicati agli equipaggi, ma anche punti di ritrovo, per un aperitivo tra amici. Senza dimenticare l’enogastronomia.

Il villaggio Barcolana resterà aperto ancora venerdì e sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle 9 alle 20.

Anche il Piccolo scende in campo al Villaggio Barcolana, con un gazebo che come tradizione ormai da anni consentirà a tutti di scattare una foto ricordo e di portarsi a casa una prima pagina personalizzata del quotidiano. Basterà portare una copia de Il Piccolo del giorno stesso.

Nel gazebo a due passi da piazza Unità ci sarà anche la possibilità di ascoltare i podcast dedicati a “Le parole di Trieste” semplicemente inquadrando il QR code presente su un grande manifesto. “Le parole di Trieste” è una serie che dà voce a Bora, Caffè, Mule e altre parole identitarie protagoniste di altrettanti racconti d’autore, scritti per celebrare i centoquarant’anni del Piccolo.

Gli eventi

Una grande festa sul mare, ma anche a terra: oltre alle tante regate che si stanno susseguendo in questi giorni in attesa della Coppa d’Autunno di domenica, la kermesse porta con sé anche un fitto programma di ben 170 eventi: feste, convegni, presentazione di libri, beneficenza e musica live (con il concerto di Joan Thiele, venerdì 7 ottobre al teatro Miela).

La Vespucci ospite d’onore

L’Amerigo Vespucci sarà presente in città in occasione della Barcolana, in una tappa non lunghissima ma che come sempre consentirà a molti di scoprire la magia dello spettacolare veliero.

La Vespucci arriverà a Trieste sabato 8 ottobre e ripartirà domenica. Nella giornata di sabato, in orari ancora da definire, la nave Vespucci sarà aperta per le visite al pubblico e ospiterà a bordo una serie di eventi.

I favoriti per la vittoria

Nei taccuini dei bookmaker le quote sono ancora coperte in questa Barcolana 54. Tante incognite aleggiano ancora e mai come quest’anno i veri valori si potranno vedere solo a partire dal fatidico colpo di cannone. Tradizione vuole che i maxi comincino ad “annusarsi” già in occasione del Trofeo Bernetti, ma quest’anno tante e pesanti sono state le assenze che si sono registrate.

Arca Sgr del Fast and Furio Sailing Team, attuale detentrice della Coppa d’Autunno, non ha avuto rivali al Bernetti in quanto tra i diretti competitor solo Portopiccolo Prosecco Doc si è visto sul campo di regata. Deep Blue, il bellissimo scafo blu metallico di della filantropa statunitense Wendy Schmidt, 85 piedi tiratissimi e molto moderni ha dalla sua la grinta della giovinezza, ma certo sconta dimensioni ridotte rispetto ai 100 piedi di Arca Sgr.

Anche Way of Life di Gašper Vincec è da sempre pronto a dare battaglia in terra e in mare: l’ex finnista sloveno punta l’all in su Barcolana, la cui conquista lo scorso anno è sfumata a causa di un problema tecnico. In mezzo a questo parterre de roi sarà chiamato a dire la sua Portopiccolo Prosecco Doc Wind of Change, dove un equipaggio internazionale capitanato da Mitja Kosmina al timone e Sviatoslav Madonich, giovanissimo fuoriclasse ucraino dell’Optimist alla tattica, dovrà mettercela tutta per conquistare un posto al sole.

Viabilità: la mappa dei divieti

La Barcolana ha come sempre un grande impatto sulla viabilità cittadina, con divieti e chiusure che dureranno tutto il weekend e a cui gli automobilisti devono prestare attenzione.

Li troviamo riassunti tutti qui:

Trasporti: i treni speciali

Trenitalia, in collaborazione con la Regione Fvg supporta Barcolana con 42 treni straordinari - ben 65mila posti a sedere complessivi - che nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre si aggiungeranno all’offerta ordinaria rinforzando i collegamenti da/per Trieste, Udine, Gorizia, Portogruaro, Pordenone e Carnia.

Sono previste tariffe agevolate per raggiungere comodamente l’evento.

Barcolana, 42 treni straordinari e tariffe speciali per chi passa a Trieste il fine settimana 30 Settembre 2022

Per la sola giornata di venerdì 7 ottobre i ragazzi di età inferiore ai 26 anni (non compiuti) avranno la possibilità di acquistare biglietti al prezzo ridotto del 20%, entro i confini tariffari del Friuli Venezia Giulia.

1+1 Under 12 FVG: nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre i ragazzi di età inferiore ai 12 anni (non compiuti), accompagnati da un adulto over 26 pagante non necessariamente il genitore, avranno la possibilità di viaggiare gratuitamente, entro i confini tariffari del Friuli Venezia Giulia, sui treni regionali ordinari e straordinari, per viaggi con origine o destinazione Trieste.

Inoltre è sempre attiva l’offerta Promo Weekend FVG, valida nelle giornate di sabato e domenica, che consente di acquistare biglietti scontati del 20% per viaggiare entro i confini tariffari del Friuli Venezia Giulia con tutti i treni regionali ordinari e straordinari.

Sicurezza in mare e a terra

Il Comune vuole evitare qualsiasi rischio di violenze durante le serate della Barcolana. Il sindaco Roberto Dipiazza ha dunque emanato un’ordinanza «urgente» che vieta «la detenzione» di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualunque contenitore. Lo fa, è precisato nel documento, per «evitare circostanze che possano favorire episodi di grave degrado del territorio».

Dalle 22 alle 5 è quindi vietato, così recita l’ordinanza, «detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in qualunque contenitore nell’intero centro, da Campo Marzio a piazza Libertà». All’esterno dei locali che dispongono di strutture fisse o mobili (sedie, tavolini, poggiagomiti) la somministrazione ai clienti, da parte degli esercenti, è permessa solo nelle aree di pertinenza dei locali stessi. L’ordinanza comunale è in vigore fino alla mezzanotte del 10 ottobre.

In mare saranno sessanta i mezzi e circa 200 gli uomini e le donne in campo, domenica, per garantire lo svolgimento della regata in piena sicurezza. Sono questi i numeri della macchina operativa pronta a vigilare sulla Barcolana 54.

A fornirli, Vincenzo Vitale, comandante della Capitaneria di porto di Trieste e direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia.