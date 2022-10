Scontro tra due auto, ferita una donna che viaggiava assieme ai figli

Cinque persone sono state coinvolte in un incidente frontale che si è verificato, per cause ancora da accertare, attorno alle 21.30 di venerdì 7 ottobre, a Tarcento, in via Coianiz, all'inizio di via Castello, prima del parco di Villa Moretti.

La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Gemona per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi.

Una persona, una mamma che viaggiava in una delle due auto assieme ai suoi figli, è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale per accertamenti.