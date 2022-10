Il video sulla sicurezza per la giornata nazionale per le morti sul lavoro

Un gruppo di ragazzi del Progetto giovani di Casarsa della Delizia, hanno realizzato - sotto la guida di Marco Anzovino- una canzone e questa videoclip che sarà la colonna sonora della giornata nazionale per le vittime sul lavoro che si terrà domenica 9 ottobre, promossa e patrocinata dalla Rai in tutte le regioni italiane (in Friuli Venezia Giulia nell'azienda Claber di Fiume Veneto). Il video arriverà poi in tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia come strumento di sensibilizzazione.

04:24