Gorizia, inseguimento ad alta velocità: il furgone trasportava 69 cuccioli di cane

GORIZIA Il Corpo Forestale regionale, nell’ambito dell’attività di contrasto a traffico di animali e in particolare di cuccioli di cane, ha intercettato un carico di 69 cuccioli di varie razze provenienti dall’Ungheria.

Il furgone è stato intercettato e fermato da una pattuglia del Corpo forestale all’alba di ieri, venerdì 7 ottobre, dopo un inseguimento ad alta velocità, mentre entrava dalla Slovenia e si immetteva sull’autostrada A34 Gorizia-Villesse nel tentativo di raggiungere il casello con la A4.

Con l’ausilio dei veterinari di Asugi per la parte sanitaria e degli agenti della Polizia Stradale per gli altri rilievi sono state avviate delle verifiche. È emerso che il furgone era attrezzato per il trasporto di animali e che, fortunatamente, tutti i cani controllati erano in età anagrafica compatibile con il trasporto/allontanamento dalla madre e si trovavano in buone condizioni. Venivano però accertate e contestate una serie di sanzioni amministrative in materia di disposizioni del Regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto ed operazioni correlate per un totale di circa 4 mila euro.

In una nota del Corpo forestale viene evidenziato: “Nonostante l’ormai cronica carenza di personale, dovuta ai continui pensionamenti, e in considerazione del fatto che il panorama di controlli su cui le stazioni forestali giornalmente si cimentano (ambiente, rifiuti, caccia, biodiversità, patrimonio boschivo, antincendio boschivo, benessere animale, ecc.) gli operatori del Corpo forestale fanno il possibile per mantenere un accettabile standard di presidio del territorio. Risulta però indispensabile e urgente sia un potenziamento adeguato degli organici delle singole stazioni forestali e sia un adeguamento normativo e regolamentare del Corpo forestale regionale al fine sia di poter offrire un efficacie servizio di controllo/prevenzione su tutte le materie di competenza e sia per essere preparati alle sfide future che si prospettano a seguito dell’accelerazione dei cambiamenti socio ambientali che stiamo vivendo”.