Un joystick per simulare il lavoro di uno scavatore in sicurezza e senza inquinare

Imparare a guidare un escavatore, in tutta sicurezza, e per di più senza inquinare. E se di mezzo ci mettiamo anche una gara con punti e vincitori, tutto diventa ancora più interessante. E' questo lo spirito della competizione promossa dal Cefs, il centro edile per la formazione e la sicurezza, che all'interno della cornice di Casa Moderna, ha proposto un'esperienza virtuale e immersiva non solo per i suoi studenti ma per tutti i curiosi, del mestiere o meno. Grazie a un software che arriva direttamente dal Canada e che in Italia viene utilizzato solo a Milano, gli allievi della Cefs fanno scuola guida in tutta sicurezza e imparano a utilizzare ruspe, pale e altri macchinari anche in situazioni estreme. "Il software può essere implementato per ogni esigenza e, proprio come un vestito fatto su misura, adattarsi alle esigenze di tutti", spiega Loris Zanor, direttore della scuola edile. "Questo particolare esperimento ci proietta verso l'edilizia del futuro e permette, anche a chi fa questo mestiere da anni, di imparare qualcosa di nuovo grazie alle simulazioni per la progressione della carriera". Senza il simulatore, infatti, le procedure di apprendimento per i ragazzi sarebbero meno accessibili (un operaio esperto dovrebbe preoccuparsi di insegnare loro tutto e accettare anche il fattore di rischio della materia). Con punteggi, timer, ostacoli da superare e calcolo degli errori, la simulazione promossa all'interno di Casa Moderna diventa anche una gara con tanto di finalisti e premio in palio come escavatorista dell'anno. (Videoproduzioni Petrussi)

01:26