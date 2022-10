A Udine sorge il palazzo dove si conobbero Romeo e Giulietta: ora i pannelli raccontano la storia d’amore

«Il mito appartiene a Verona, la vicenda storica a Udine». Un concetto ripetuto più volte in piazza Venerio, a due passi dal palazzo dove si innamorarono il capitano vicentino Luigi Da Porto e la nobildonna udinese Lucina Savorgnan. Furono loro gli ispiratori della storia d’amore più conosciuta al mondo, quella di Giulietta e Romeo.

Oggi quel palazzo non esiste più, al suo posto c’è la piazza, ma il Comune, insieme con il Comitato di Romeo e Giulietta in Friuli, ha voluto posizionare una serie di pannelli per raccontare questa storia, documentata e ormai accettata anche da Verona. Due maxi-installazioni realizzate in quattro lingue (italiano, friulano, tedesco e inglese) che costituiscono la prima testimonianza scritta in città a disposizione di udinesi e turisti per conoscere la vera storia da cui ha preso ispirazione William Shakespeare. «L’avevamo promesso in campagna elettorale – ha esordito il sindaco, Pietro Fontanini – la storia di Luigi e Lucina doveva diventare patrimonio della città. Ringrazio chi ci ha sempre creduto, a cominciare da Albino Comelli. Oggi siamo qui per dare onore alla vicenda di due personaggi vissuti nella Udine del 1500».

Per il sindaco, intervenuto insieme con gli assessori Elisabetta Marioni, Maurizio Franz e Fabrizio Cigolot, la posa dei cartelli è soltanto il primo passo verso la creazione di un vero e proprio percorso dell’amore in città, in un luogo dov’è già presente la panchina dedicata proprio a Luigi e Lucina: «L’ulteriore tassello per questo tema sarà l’utilizzo dell’ex chiesa di San Francesco per la celebrazione dei matrimoni», ha aggiunto, il primo cittadino. Una cerimonia, quella di ieri, che ha visto protagonista Ugo Falcone e Comelli, per il Comitato di Romeo e Giulietta in Friuli, l’architetto Francesco Borella dell’omonimo atelier e il designer Lonardo Iob. «Questi pannelli – ha rimarcato Falcone – sono frutto di documenti storici, non si è dato spazio alle leggende. La storia che ha ispirato Shakespeare ormai è assodata, ora vogliamo farla conoscere ai turisti che arriveranno in città».

Una giornata speciale per Comelli, che dopo essersi imbattuto nelle ricerche dello storico Cecil Hough, ha preso a cuore la vicenda: «Ciò che vale è la storia vera, non quella che viene raccontata», ha detto riferendosi all’appropriazione del mito da parte di Verona. «È giusto che il Friuli si riprenda questo avvenimento», ha chiuso.