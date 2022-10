Padre e figlio di 10 anni investiti da un’auto: entrambi ricoverati in ospedale

UDINE. Padre e figlio investiti a Udine. L’incidente si è verificato nella giornata di lunedì 10 ottobre, in via Palmanova, in prossimità della rotatoria che conduce al supermercato Panorama: ad essere colpiti da un veicolo in transito sono stati appunto un padre e il figlio di 10 anni.

I due hanno riportato politraumi e sono stati subito soccorsi dal personale del 118 e, in ambulanza, sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Stando ai primi accertamenti, entrambi i feriti non sarebbero in pericolo di vita.

Un secondo incidente si era verificato poco prima, sempre in viale Palmanova, all'altezza del bar Arcobaleno: un tamponamento tra quattro veicoli.

Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine e il personale del 118. Sei i feriti, tutti accompagnati, ma solo per accertamenti, all'ospedale di Udine.