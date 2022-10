Sbanda con il monopattino e cade a terra: aveva fumato cannabis, denunciato

Cade dal monopattino dopo aver assunto cannabinoidi e viene denunciato. Un 21enne di origine pakistana, H.U.R., è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti dopo essere rimasto ferito, all’inizio della scorsa settimana, in un incidente in monopattino elettrico. È uscito di strada, senza coinvolgere nessun altro mezzo.

Quando il ragazzo, residente a Sacile, è stato visitato in ospedale è stato sottoposto agli accertamenti di rito: le ferite riportate non hanno reso necessario il ricovero ma dagli esami tossicologici è emerso che il giovane aveva assunto sostanze stupefacenti, nello specifico cannabinoidi.

È stato quindi denunciato dai carabinieri della compagnia di Sacile, coordinati dal capitano Danilo Passi e impegnati nei giorni scorsi in un’intensa attività di controllo sulle strade. Durante il servizio coordinato, che ha interessato tutti i Comuni della giurisdizione della compagnia e ha visto impiegati tutte le stazioni (Sacile, Aviano, Caneva, Polcenigo, Fontanafredda, Prata e San Quirino) sono stati controllati 110 veicoli, identificate 150 persone ed elevate 7 contravvenzioni al codice della strada.

In due casi si è arrivati al ritiro della patente di guida, in un caso invece il veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo: il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida.