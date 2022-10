Incidente tra una betoniera, un furgone e un ciclista: due morti, uno risiedeva a San Daniele e aveva 19 anni

Incidente mortale martedì mattina, attorno alle otto, lungo la provinciale 57, a Torre di Mosto, in località Staffolo, due i morti accertati, che viaggiavano nel furgone distrutto dall’impatto con l’autobetoniera.

Nell’incidente siono stati coivolti una betoniera, un furgone finito nel fossato e una bicicletta, in sella alla quale c’era un ragazzino di 12 anni appena uscito di casa, che è rimasto ferito in modo grave.

A perdere la vita due delle persone che si trovavano all’interno del furgone, Vincenzo Santo Viscardi, 44 anni di Acerra, e Faier Benedini, 19 anni residente a San Daniele del Friuli. Tra i feriti anche il fratello di una delle vittime, Endi Benedini, anch’esso residente a San Daniele, che si trovava a bordo del furgone è in gravissime condizioni a Mestre. Presenta molti gravi traumi, in particolare alla testa e al viso. Si trova in rianimazione e la sua prognosi è riservata.

Sul posto i Vigili del fuoco di San Donà e Mestre, il Suem 118, le forze dell’ordine. Si sono alzati in volo due elicotteri, sia quello di Treviso, che l’elisoccorso di San Donà.

Il ragazzino è stato elitrasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Da una prima ricostruzione, sembra che l’autista della betoniera, forse per evitare la bici, abbia impattato con il furgone proveniente dalla direzione opposta, quest’ultimo sarebbe finito nel fossato, mentre il mezzo pesante è uscito di strada.

Ma la dinamica è in corso di valutazione.