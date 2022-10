Agrusti: Ecco cosa faremo per ridurre i costi energetici delle imprese e tutelare gli operai

Accordo tra Confindustria Alto Adriatico (sottoscritto dal presidente Michelangelo Agrusti e il direttore operativo Giuseppe Del Col) e Cgil, Cisl e Uil (rappresentate da Flavio Vallan, Denis Dalla Libera ed Ezio Tesan) in cui è condivisa la necessità di gestire nelle fabbriche le conseguenze derivanti dalle scelte aziendali di adottare delle procedure per la riduzione dei consumi, che incidano direttamente sull’attività lavorativa (ad esempio riduzione delle temperature, rimodulazione degli orari ai fini del risparmio energetico) con il maggior coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti attraverso le modalità operative già utilizzate a livello territoriale per risolvere nelle fabbriche le conseguenze della pandemia da Covid-19. (Intervsita di Bruno Oliveti)

