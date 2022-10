Guasto alla linea, disagi e cancellazioni dei treni regioni e Alta velocità: ritardi fino a 90 minuti

Disagi al traffico ferroviario nella prima mattinata di mercoledì 12 ottobre a Udine. Dalle 5.15 alle 7.40, il traffico è stato rallentato a causa del guasto di un gruppo di scambi. Effetti: due Frecce e diciassette Regionali con ritardi fino a 95 minuti. Di questi convogli regionali due sono stati cancellati parzialmente e tre totalmente.

Il “Frecciargento” Udine – Milano, ad esempio, sta viaggiando con 100 minuti di ritardo, il Frecciarossa per Napoli con 50, gli Italo per Milano e Salerno con una quarantina di minuti a testa. Ritardi consistenti anche per alcuni regionali provenienti dal Friuli e diretti a Venezia.

Come ha informato Trenitalia sui suoi canali ufficiali, intorno alle 8 il traffico risultava “ancora rallentato. In corso l’intervento dei tecnici”.