Scontro tra un’auto e una moto, un ferito grave

BUJA. Un incidente tra una macchina e una moto si è verificato verso le 17, di mercoledì 12 ottobre, a Buja, lungo la strada Osovana, a qualche centinaio di metri dal casello dell’autostrada, in prossimità di un incrocio. Il bilancio è di un uomo ferito in modo serio.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate, anche una macchina e una moto: la persona che conduceva la motocicletta è stata sbalzata per alcuni metri e ha riportato alcune lesioni.

È stata soccorsa tempestivamente sul posto dagli operatori sanitari di una ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e dall’equipaggio dell’elicottero che poi l’ha trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La persona alla guida della vettura è stata controllata sul posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli.