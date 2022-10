Mondiali su pista di ciclismo, Milan e Moro: c'è la Francia per andare in finale

Il quartetto con i due friulani debutta ai Mondiali su pista col secondo tempo. Attesa per la sfida per andare in finale. Nella videointervista di Antonio Simeoli Jonathan Milan commenta la qualificazione del quartetto, dà il voto all’esordiente friulano Moro e dà appuntamento ai tifosi per la semifinale.

03:08