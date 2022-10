Caso Contarena, la proprietà del bar chiede il concordato

UDINE. Prosegue la battaglia giudiziaria tra Spritz Time, la società che gestisce il Caffè Contarena, e il Comune di Udine. Al centro della controversia c’è il maxi debito di oltre 300 mila euro della società, che a sua volta lamenta nei confronti dell’ente un credito di oltre 200 mila per lavori di manutenzione effettuati.

Edoardo Leone, amministratore unico della società, mercoledì 12 ottobre ha depositato in tribunale un concordato in bianco in continuità «per superare la crisi nella quale oggi ci troviamo anche a causa del Comune».

Questo dopo aver scritto, l’11 ottobre, una mail allo stesso sindaco Pietro Fontanini, al vicesindaco Loris Michelini, all’assessore al Contenzioso Silvana Olivotto, al segretario generale Finco e al dirigente dell’avvocatura Giangiacomo Martinuzzi in cui si paventavano «importanti danni economici al Comune, stimati in circa 500 mila euro totali, a causa del suo accanimento nei nostri confronti».

Danni per i quali Leone auspica «sia il sindaco Fontanini a prendersi l’impegno a risponderne personalmente, visto che lui stesso ha presentato una istanza di liquidazione giudiziale (ex procedura di fallimento)».

«La mia paura si sta traducendo in realtà – spiega Edoardo Leone –: la causa civile davanti al giudice Francesco Venier sta quantificando il danno subito dalla Spritz Time a fine 2019 con uno specifico quesito posto al Ctu, che si è preso 90 giorni per determinare la differenza di incasso dal 23 settembre all’11 dicembre 2019 a causa della riduzione dell’attività determinata dai lavori di rifacimento dell’impianto elettrico e di riparazione dei banchi frigo e della cappa di aspirazione».

Conti alla mano, «con i documenti fiscali depositati e non contestati dal Comune», emerge un minor incasso imponibile «di oltre 240 mila euro».

Somma che potrebbe «raddoppiare, un volta aggiunte altre voci determinati: gli interessi commerciali di oltre tre anni e mezzo, la differenza di valore dell’azienda dal momento in cui è stata presa a quando sarà riconsegnata, i danni dei tre giorni di ingiusta chiusura a dicembre 2020».

Nel caso in cui la Spritz Time dovesse fallire, dunque, «il Comune di Udine – evidenzia Leone – non incasserebbe i suoi crediti, ma si troverebbe costretto ugualmente a pagare alla curatela tutto ciò che sarà deciso nelle cause, non essendo possibile compensare i debiti del fallito con i crediti maturati dalla curatela. Se invece il concordato avrà un piano sostenibile che sarà omologato, il Comune sarà pagato nella percentuale dei chirografi ma dovrà pagare tutto quello che sarà determinato nelle cause».



L’amministratore unico non nasconde la sua amarezza nell’aver appreso che ad altri esercenti morosi palazzo D’Aronco ha invece concesso piani di rientro. «Noi – chiosa – abbiamo dovuto impugnare in tribunale civile le cartelle notificateci dall’agente di riscossione incaricato dall’Ente per ottenere una rateizzazione obbligatoria per legge (la 160 del 2019)».

Rateizzazione negata alla Spritz Time «per una invenzione dell’avvocato Martinuzzi, vale a dire la supposizione che nel nostro caso non si trattasse di temporanea difficoltà essendo alcuni debiti risalenti al 2018. Un preconcetto insussistente – conclude – dal momento che la stessa Agenzia delle entrate ci ha rateizzato tutte le cartelle tributarie».