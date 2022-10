Colpo da 10mila euro nella notte alle Viterie Friulane

Colpo da dieci mila euro, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre, alle Viterie Friulane di via Nazionale, a Tavagnacco. I ladri hanno forzato una porta anti-panico e sono riusciti a entrare in azienda. È successo attorno alle 2.

La titolare, Rosalba Ghirandon, è accorsa sul posto assieme al figlio, Davide Martin. "Siamo stati svegliati nel cuore della notte - il racconto della titolare -. Sono ancora scossa. Dalle telecamere di videosorveglianza si vede che hanno agito in due. Sono andati a colpo sicuro e hanno messo a segno il furto in pochi minuti. Sicuramente hanno fatto un sopralluogo precedentemente.

Ci hanno portato via tutti i trapani elettrici e anche quelli a batteria che erano stati esposti. Il danno è ingente e deve essere ancora quantificato ma supera i dieci mila euro. Poi c'è anche la porta danneggiata, che ora dovremo sostituire.

Non è la prima volta che veniamo presi di mira. Sono molto amareggiata. Il periodo non é dei migliori e questo non aiuta di certo". Sul posto, oltre alla vigilanza privata, sono intervenuti anche i carabinieri, che ora stanno svolgendo indagini. Arriveranno foto più tardi.